ASBACH – Verunfallter Milchlaster verliert rund 5.000 Liter Milch auf der L 272 bei 53567 Asbach

Am Nachmittag des 16. Dezember 2025 gegen 16:00 Uhr verunfallte ein, mit mehreren tausend Litern Milch beladener, Lastwagen mit Anhänger auf der L 272 nahe des Sportplatzes Asbach. Sowohl der Anhänger als auch die Zugmaschine stürzten auf die rechte Fahrzeugseite. Der Fahrer des Gespanns wurde nicht verletzt. In der Folge liefen rund 5.000 Liter Milch auf eine angrenzende Wiesenfläche. Zudem traten Betriebsstoffe in geringem Ausmaß aus, die durch die freiwillige Feuerwehr Asbach aufgefangen wurden. Aufgrund der umfangreichen Bergungsarbeiten war die Fahrbahn der L 272 über sieben Stunden gesperrt. Durch die Polizei wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrer eingeleitet. Quelle Polizei