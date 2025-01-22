ASBACH – Starke Kinder: Persönlichkeitstraining mit Ponys – Neuer Kurs der kvhs-Außenstelle Asbach

Ein besonderes Angebot für Kinder startet im Mai bei der Außenstelle Asbach der KreisVolkshochschule Neuwied: Der neue Kurs „Starke Kinder: Ein Persönlichkeitstraining mit Ponys“ verbindet pädagogische Förderung mit tiergestützter Arbeit. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren und nutzt die sogenannte Equipädagogik, um wichtige soziale und persönliche Kompetenzen zu stärken.

Kinder, die in ihrer Persönlichkeit gefestigt sind, können Herausforderungen im Alltag besser bewältigen – sowohl in der Schule als auch im sozialen Miteinander. In der Arbeit mit Ponys erleben die Teilnehmenden auf spielerische und zugleich intensive Weise, wie sie ihre Fähigkeiten weiterentwickeln können. Dabei werden insbesondere Impulskontrolle, Frustrationstoleranz und Durchhaltevermögen gefördert. Ebenso stehen Kommunikationsfähigkeit und Empathie sowie das Erleben von Selbstwirksamkeit und gesundem Durchsetzungsvermögen im Mittelpunkt.

Der Kurs richtet sich ausdrücklich auch an Kinder ohne Reiterfahrung. Die Begegnung mit den Tieren erfolgt unter pädagogischer Anleitung und ist auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt.

Der erste und der letzte Termin finden in einer kleinen Gruppe mit allen Teilnehmenden statt. Dazwischen erhält jedes Kind drei individuelle Einzeltermine mit der Kursleiterin, die flexibel vereinbart werden können. Dadurch ist eine besonders intensive Begleitung möglich.

Geleitet wird der Kurs von der Pädagogin Britta Schön. Die 5 Termine finden im Zeitraum vom 4. Mai bis 8. Juni 2026 jeweils montags von 17:00 bis 18:00 Uhr in der Reithalle Löhe, Eitorfer Straße 59 in Asbach-Löhe statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 280 Euro. Die Teilnehmendenzahl ist auf maximal fünf Kinder begrenzt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der kvhs-Außenstelle Asbach unter Telefon 02683 9120 oder www.kvhs-neuwied.de/A105-26-1. Foto: Britta Schön