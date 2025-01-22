ASBACH – Schüler leiten eine Station: Kamillus Klinik Asbach stärkt den Pflegenachwuchs mit besonderem Praxisprojekt

Vom 08. bis 12. Juni 2026 stand in der Kamillus Klinik Asbach die praktische Ausbildung des Pflegenachwuchses im Mittelpunkt. Im Rahmen des Projekts „Schüler leiten eine Station“ übernahmen angehende Pflegefachkräfte eigenverantwortlich die Organisation und Durchführung des Stationsalltags.

Das Projekt erlaubt den Schülerinnen und Schülern, ihr in der Ausbildung erworbenes Wissen unter realen Bedingungen anzuwenden und sich gezielt auf den Berufsalltag als examinierte Pflegefachkraft vorzubereiten. Dabei arbeiteten die angehenden Fachkräfte weitgehend selbstständig und übernahmen Verantwortung für die Abläufe auf der Station. Erfahrene Praxisanleitende begleiteten das Projekt im Hintergrund und standen bei Bedarf unterstützend zur Seite.

Im Mittelpunkt standen die Förderung von Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Handlungssicherheit. Die Teilnehmenden konnten ihre fachlichen Kompetenzen vertiefen, Entscheidungen im Pflegealltag treffen und Erfahrungen in der Organisation sowie Strukturierung des Stationsablaufs sammeln.

Überdies stärkte das Projekt wichtige Schlüsselkompetenzen wie Teamarbeit, Kommunikation und Prioritätensetzung. Auch der professionelle Umgang mit herausfordernden Situationen gehörte zu den Aufgaben, die im Rahmen der Projektwoche eigenständig bewältigt wurden. Mit ‚Schüler leiten eine Station‘ schafft die Klinik eine praxisnahe Lernumgebung, die die Auszubildenden den Übergang von der Ausbildung in den Berufsalltag erleichtert. Sie lernen, Verantwortung zu übernehmen und gewinnen Sicherheit für ihre zukünftige Tätigkeit als examinierte Pflegefachkräfte.

Der Nutzen des Projekts geht dabei weit über die fachliche Ausbildung hinaus. Durch die eigenverantwortliche Arbeit werden Unsicherheiten reduziert, Prüfungsängste abgebaut und die Entscheidungsfähigkeit im Pflegealltag gestärkt. Gleichzeitig erfahren die Schülerinnen und Schüler, wie wichtig eine gute Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb eines interprofessionellen Teams sind. Als Anerkennung des Erfolgs erhielten alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler eine Urkunde.

Die Kamillus Klinik Asbach bedankt sich bei allen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern für ihr Engagement sowie bei den Praxisanleitenden und Mitarbeitenden, die das Projekt begleitet und unterstützt haben. Das erfolgreiche Abschlussprojekt zeigt eindrucksvoll, wie moderne und praxisorientierte Pflegeausbildung dazu beitragen kann, Nachwuchskräfte optimal auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten.