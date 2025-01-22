ASBACH – Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Donnerstagmorgen, 07. August 2025 kam es gegen 00:00 Uhr zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers. Er befuhr einen Radweg zwischen Asbach und Etscheid, parallel zur L 255. Aus ungeklärter Ursache stürzte er und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei