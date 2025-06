ASBACH – MdB Ellen Demuth begrüßt großen Zuspruch beim Infomobil des Deutschen Bundestages in Asbach

Im Juni war das Infomobil des Deutschen Bundestages auf dem Marktplatz in Asbach zu Gast und zog zahlreiche Besucher aus der Region an. An den Tagen Donnerstag und Freitag nutzten viele Schulklassen die Gelegenheit, das Infomobil zu erkunden. Die Schülerinnen und Schüler zeigten großes Interesse und erhielten von den Mitarbeitenden vor Ort auf anschauliche Weise Einblicke in die parlamentarische Arbeit.

MdB Ellen Demuth war am Samstag persönlich vor Ort, um die Veranstaltung zu begleiten. Dabei erhielt sie Unterstützung von zahlreichen CDU-Mitgliedern und mehreren Bürgermeistern aus der Region. „Es ist erfreulich zu sehen, wie engagiert sich die Menschen aus dem Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen mit demokratischen Prozessen auseinandersetzen. Das Infomobil schafft eine hervorragende Möglichkeit, politische Abläufe verständlich zu vermitteln und insbesondere junge Menschen für Demokratie zu begeistern“, erklärte Demuth.

Die mobile Ausstellung des Bundestages vermittelt auf interaktive Weise Wissen über die parlamentarische Arbeit, Gesetzgebungsverfahren und die Bedeutung der demokratischen Teilhabe. Sie lädt alle Besucher dazu ein, Fragen zu stellen und sich intensiv mit dem Thema Demokratie auseinanderzusetzen.

Ellen Demuth unterstreicht: „Der persönliche Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, vor allem mit der jüngeren Generation, ist wichtig. Das Interesse einer jungen Schülerin, die am Samstag vor Ort war, hat mich besonders beeindruckt. Solche Angebote tragen maßgeblich zur Stärkung des demokratischen Bewusstseins bei.“ Der Aufenthalt des Infomobils in Asbach war ein großer Erfolg und hinterlässt bleibende Eindrücke bei den Gästen. MdB Demuth blickt bereits erwartungsvoll auf weitere Gelegenheiten, den Austausch zwischen Politik und Bevölkerung zu fördern.