ASBACH – Lions-Club Rhein-Wied unterstützt Kamillus-Klinik – Erlös aus Aktion bei ISR Gewerbeschau in Windhagen für neues Gerät zur Überprüfung der Hirnströme

Dem weiteren medizinischen Fortschritt der Kamillus Klinik Asbach dient die jüngste Hilfs-Maßnahme des Lions-Club Rhein-Wied: Mit dem Erlös aus der Aktion „Goldnuss knacken, Goldbarren gewinnen“ bei der ISR Gewerbeschau in Windhagen kann sich die überregional renommierte Fachklinik ein Gerät zur Überprüfung der Hirnströme anschaffen.

„Der Förderverein der Kamillus Klinik Asbach engagiert sich für die Finanzierung moderner medizinischer Geräte, die Förderung neuer Fachbereiche und die Weiterbildung. Damit möchten wir eine optimale Versorgung und ein vertrauensvolles Umfeld für unsere Patienten vorhalten. Durch die Unterstützung jetzt konnte eine weitere Wegmarke gesetzt werden“, freut sich der Vorsitzende des Fördervereins, Altbürgermeister Helmut Reith, und verbindet seine Genugtuung mit seinem ganz besonderen Dank an den Lions Club Rhein-Wied.

Dass diese Unterstützung letztendlich der Bevölkerung zugutekommt, wurde von Landrat Achim Hallerbach und Verbandsbürgermeister Michael Christ hervorgehoben. „Die Mitglieder des Lions Club Rhein-Wied leisten durch ihre Förderaktivitäten einen ganz wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität in unserer Region. Durch ihr aktuelles Engagement wird nicht nur die medizinische Ausstattung der Kamillus Klinik verbessert, sondern gleichzeitig auch das Wohl aller Patientinnen und Patienten.“

Die Kamillus Klinik an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen genießt eine weit über die Region hinausreichende Reputation und ist bestrebt, sich nachhaltig noch besser zu positionieren und ihren hervorragenden Ruf weiterzuentwickeln. „In diesem Bestreben kommen der Kamillus Klinik ihre Stärken in Neurologie, Multiple Sklerose (MS) und der Inneren Medizin sowie als zertifizierte Stroke-Unit und durch die telemedizinische Anbindung an das Uniklinikum Bonn zugute“, betont Landrat Achim Hallerbach. Diese Expertise wird nun durch die Lions Club-Spende mit dem neuen Gerät zur Überprüfung der Hirnströme kongenial ergänzt.

Privatdozent Dr. Julian Zimmermann, seit dem 1.März 2025 der neue Chefarzt der Neurologie an der Kamillus Klinik in Asbach und der Nachfolger von Dr. Dieter Pöhlau, erläutert die Funktion des Gerätes: „Mit dem neuen Modul zur kontinuierlichen Ableitung von Hirnströmen können wir Hirnfunktionen in Echtzeit überwachen – ein entscheidender Fortschritt für die Versorgung von schwerstkranken Menschen mit unklarer Bewusstseinslage und epileptischen Anfällen“.

Dr. Marc Weyer, der Chefarzt der Inneren ergänzt: „Die EKG-Schnittstelle ermöglicht uns eine kontinuierliche, auf künstliche Intelligenz gestützte Erkennung von Herzrhythmusstörungen, die einen Risikofaktor für Schlaganfälle darstellen. Hierdurch stärken wir unsere intensivmedizinische Expertise weiter und behandeln neurologisch kritisch Erkrankte auf höchstem Niveau.“

Auch Annette Cremer, Pflegedirektorin der Kamillus Klinik, freut sich: „Der Moment der Übergabe der Lions Club-Spende war ein bedeutender Tag für die langjährige Stationsleitung und Stroke Unit Fachkraft Romy Busch, die seit 2007 maßgeblich am Aufbau der Stroke Unit beteiligt ist. Seit 2018 ist die Erweiterung der Station von 6 auf 8 Betten geplant und wird nun umgesetzt. Die Station liegt in unmittelbarer Nähe zur Notaufnahme, die zusätzlich mit spezialisiertem Pflegepersonal ausgestattet ist. Durch gezielte Fach- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Pflege können wir die hohen Qualitätsstandards für die zukünftige Versorgung in der Kamillus Klinik weiterhin gewährleisten.“

Ein weitreichender Benefit also, den der Lions Club Rhein-Wied durch seine ISR-Wohltätigkeitsaktion erwirkt hat, wie auch der Kaufmännische Direktor Nicki Billig betont: „Durch diese moderne Technik stärken wir unsere intensivmedizinische Expertise weiter und können nun auch neurologisch kritisch Erkrankte auf höchstem Niveau behandeln.“

Davon sind ebenfalls Landrat Achim Hallerbach und Bürgermeister Michael Christ angetan: „Bei uns in Asbach befindet sich die einzige Stroke Unit in den Landkreisen Neuwied und Altenkirchen. Die Spende des Lions Club Rhein-Wied kommt somit sehr vielen Menschen zu Gute. Vielen Dank!“