ASBACH – komoot sicher einsetzen – Navigation für Wander- und Radtouren

Ob zu Fuß oder mit dem Rad: Die App komoot zählt mit über 45 Millionen Nutzerkonten zu den meistverwendeten digitalen Begleitern für Outdoor-Aktivitäten in Europa. Ein praxisorientierter Kurs der KreisVolkshochschule Neuwied an der Außenstelle Asbach zeigt, wie sich die Funktionen der App sinnvoll und sicher nutzen lassen.

Im Mittelpunkt stehen die Grundlagen der Sprach- und Kartennavigation per Smartphone, das Planen individueller Strecken sowie die Orientierung an Tourenvorschlägen anderer Mitglieder der Community. Auch die Möglichkeiten der kostenlosen Nutzung innerhalb einer gewählten Region werden erläutert.

Der Kurs kostet 25 Euro und findet in Asbach statt. Er wird vom erfahrenen Wanderführer Axel Griebling geleitet. Die Veranstaltung umfasst zwei Termine: am 16. und 23. April 2026, jeweils von 18:00 bis 21:00 Uhr.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.kvhs-neuwied.de/A526-26-1 oder 02683 9120