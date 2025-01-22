ASBACH – „Ich möchte mein Kind begleiten, nicht mit ihm streiten“ – Coaching für einen stressfreien Alltag

Der Alltag mit Kindern ist oft von Konflikten und Stress geprägt. Doch wie gelingt es, souverän, achtsam und entspannt durch den Familienalltag zu gehen? In diesem Coaching erlernen Eltern konkrete Strategien, um Konflikte zu lösen und die eigene Erziehungsrolle mit Klarheit und Ruhe auszufüllen. Basierend auf dem Zürcher Ressourcenmodell werden maßgeschneiderte Lösungen für ein entspanntes und respektvolles Miteinander entwickelt. Pädagogin Britta Schön leitet den Kurs in Asbach über fünf Abende. Beginn ist am 19. Februar um 18 Uhr. Infos und Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de/A107-26-1 oder 02683 9120