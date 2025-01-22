ASBACH – Förderverein und Kamillus Klinik in Asbach sind für die Zukunft gut aufgestellt – Helmut Reith übergibt Vorsitz an Landrat Achim Hallerbach – Am 12. September feiert die Kamillus Klinik 60 Jahre – Förderverein verbessert durch Spenden Arbeitsbedingungen für Patienten

Vor 26 Jahren wurde der Förderverein der Kamillus Klinik Asbach ins Leben gerufen. Der damalige Asbacher Ortsbürgermeister Helmut Reith hatte neben der Gründung des Vereins auch die Geschicke in den zurückliegenden 26 Jahren fest in seinen Händen. Über 650.000 Euro konnten in den letzten Jahren an Spenden für die Klinik, neue Geräte für die medizinischen und pflegerischen Bereiche für die Patienten und das Personal gesammelt und investiert werden. Nunmehr hat Helmut Reith den Vorsitz abgegeben, bleibt jedoch weiterhin als Beisitzer im Vorstand tätig. Einstimmig wurde als Nachfolger der Neuwieder Landrat Achim Hallerbach aus Asbach gewählt. Seine Stellvertreter sind Bürgermeister Michael Christ aus Neustadt/Wied und Beate Hausmann aus Asbach. Weitere Vorstandsmitglieder sind Schwester Gabriela, Helmut Reith, Markus Harf und Michael Kranz. Zum erweiterten Vorstand gehören die Klinikleitung mit Dr. Dieter Pöhlau, Dr. Andreas Jerschensky und Nicki Billig sowie die beiden Chefärzte Dr. Marc Weyer und Dr. Julian Zimmermann.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Mitgliederversammlung des Fördervereins Kamillus Klinik Asbach, standen neben der Anpassung der Fördervereinssatzung auf die aktuelle Trägersituation, insbesondere die neue strategische und konzeptionelle Ausrichtung der Kamillus Klinik nach dem Trägerwechsel und die Situation der medizinischen Versorgung in der Verbandsgemeinde Asbach und im Kreis Neuwied.

Durch die Übernahme der Klinik durch die Deutsche Multiple Sklerose Stiftung NRW, der Verbandsgemeinde Asbach und der engen Kooperation mit dem Universitätsklinikum Bonn, konnte die Zukunft der Kamillus Klinik gesichert werden. Mit 160 Betten und einem hochengagierten Ärzte- und Pflegeteam, wurden im vergangenen Jahr über 7.500 stationäre Fälle behandelt, und dies bei steigenden Fallzahlen. „Unsere Klinik meldet Vollauslastung und hat mit über 400 Mitarbeitenden auch hochqualifizierte und engagierte Kolleginnen und Kollegen für den stationären Bereich sowie für die über 3.000 ambulante Fälle im Jahresverlauf,“ erklärte der Kaufmännische Leiter Nicki Billig.

Für den ärztlichen Geschäftsführer und früheren Chefarzt, Dr. Dieter Pöhlau, steht die Leistungsfähigkeit der beiden tragenden Säulen des Hauses im Fokus: die Innere und die Neurologische Abteilung. „Die Kamillus Klinik Asbach zählt zu den neurologischen Häusern in Deutschland mit den meisten stationären Patienten. Die ersten sieben Einrichtungen sind universitäre Kliniken, an neunter Stelle ist die Klinik in Asbach positioniert. Weitere Gütesiegel dokumentieren die Top-Leistungen des Hauses. Und darauf sind wir besonders stolz“, so Dr. Pöhlau. Neben dem MS-Zentrum zählen das Schlaflabor, die zertifizierte Stroke-Unit, die interdisziplinäre Intensivstation, die eigene Radiologie mit MRT, in der 24/7 Ärzte des Universitätsklinikums Bonn arbeiten, multiprofessionelle Therapien sowie die Sicherstellung einer 24/7-Notfallversorgung und des Notarztstandortes. „Die Zeiten stehen auf Zukunft“, betonte der Kaufmännische Geschäftsführer Dr. Andreas Jerschensky.

Im ambulanten Bereich werden in den kommenden Jahren im Landkreis Neuwied bei den Hausärzten und Psychotherapeuten rund 47 Prozent 60 Jahre und älter sein, bei den Fachärzten sind es 36 Prozent, die auf ihren Ruhestand blicken. Für Bürgermeister Michael Christ eine große Herausforderung in der Verbandsgemeinde Asbach. Deshalb fördere man niederlassungswillige Ärzte und Fachärzte und unterstütze sie aktiv aus der Verwaltung heraus.

Für Landrat Achim Hallerbach steht die Krankenhausversorgung im Landkreis auf stabilen Füßen. „Wenn jetzt noch das Fachministerium unseren Krankenhäusern die entsprechend beantragten Leistungsgruppen genehmigt, dann sei mittelfristig eine stabile stationäre Versorgung gewährleistet“, ist der Landrat überzeugt. Ferner zeigte er sich davon überzeugt, dass das jährlich vom Kreis durchgeführte Mediziner-Camp mit jungen angehenden Ärztinnen und Ärzten erste Früchte trage und auch in diesem Jahr wieder eine große Nachfrage herrsche.

Und am 12. September wird gefeiert: 60 Jahre Kamillus Klinik in Asbach. Die Vorbereitungen für einen „Tag der offenen Tür“ laufen bereits. An dem Tag gibt es viele Informationen und Fachvorträge aus den unterschiedlichen Bereichen zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsversorgung. „Der Förderverein Kamillus Klinik Asbach wird ebenfalls zur Mitgliederwerbung präsent sein, aber auch darstellen, in welche guten Projekte investiert wurde“, betonte der neue Vorsitzende, Landrat Achim Hallerbach.