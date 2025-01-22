ASBACH – Einbruchsversuch in Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde Asbach

Im Zeitraum zwischen 07. und 10. November 2025 kam es erneut zu einem Einbruchsversuch in das Gebäude der ev. Kirchgemeinde in Asbach in der Hauptstraße. Dabei versuchten Unbekannte durch Hebelversuche an mehreren Türen und Fenstern sich Zutritt zu verschaffen. Anzumerken ist, dass es bereits im Oktober zu einem Einbruch in das Gebäude kam. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus (Tel.: 02634 9520) in Verbindung zu setzen. Quelle Polizei