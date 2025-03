ASBACH – Einbruchschutz – Wie sichere ich mein Haus – meine Wohnung gegen Einbrecher?

Am 02. April informiert Polizeihauptkommissar Dietrich Viebranz ab 18:30 Uhr bei einer kostenfreien Informationsveranstaltung der KreisVolkshochschule Neuwied an der Außenstelle Asbach über sinnvollen Einbruchschutz an der eigenen Wohnung oder dem Haus.

Das Eindringen von Einbrechern in die eigenen vier Wände ist nicht nur ein materieller Verlust, sondern beeinträchtigt auch das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Die gute Nachricht: Statistiken zeigen, dass Einbrecher nach wenigen erfolglosen Versuchen, in ein Objekt einzudringen, häufig von ihrem Vorhaben ablassen. Daher ist es wichtig selbst aktiv zu werden und entsprechende Schutzmaßnahmen vorzunehmen. Die Teilnehmenden des Vortrags erfahren, wie sie effektiv und kostengünstig ihre Wohnungen oder Häuser sichern können.

Um Anmeldung wird gebeten unter www.kvhs-neuwied.de/A155-25-1 oder telefonisch unter 02683 9120.