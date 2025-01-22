ARNSHÖFEN – Verkehrsunfallflucht auf der B 8 bei Arnshöfen

Mittwochabend, 10. September 2025, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich auf der B 8 zwischen Arnshöfen und dem Hahner Stock (B 255) ein Verkehrsunfall. Ein Skoda setzte zum Überholen eines schwarzen Toyota mit ukrainischem Kennzeichen an. Als der PKW auf gleicher Höhe war, drängte der Toyota den Skoda von der Fahrbahn ab, so dass der gegen einen Leitpfosten stieß. Am Skoda entstand Sachschaden. Der Toyota entfernte sich über die B 255 in Fahrtrichtung Montabaur. Bei dem Toyota soll es sich um einen Geländewagen (eventuell Land Cruiser) mit komplett getönten Scheiben gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) entgegen. Quelle Polizei