RHEINLAND-PFALZ – Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler: „Gute Arbeit, soziale Sicherheit und starke Familien sind die Grundlage für ein gutes Aufwachsen und Zusammenleben in unserem Land.“

Arbeits- und Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat die Amtsgeschäfte im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend Rheinland-Pfalz aufgenommen. Gemeinsam mit Staatssekretärin Kathrin Anklam-Trapp bildet sie die neue Hausspitze des Ministeriums.

„Gute Arbeit, soziale Sicherheit und starke Familien sind die Grundlage für ein gutes Aufwachsen und ein starkes gesellschaftliches Miteinander in unserem Land. Politik muss die Menschen in allen Lebensphasen unterstützen – verlässlich, gerecht und nah am Alltag“, sagte Ministerin Bätzing-Lichtenthäler zum Auftakt ihrer Amtszeit. Das Ministerium verstehe sie als “Lebensministerium”, da seine Themen unmittelbar die Lebenswirklichkeit der Menschen beträfen.

Bätzing-Lichtenthäler war bereits von 2014 bis 2021 Ministerin in Rheinland-Pfalz und verantwortete in dieser Zeit die Bereiche Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie. Zuvor gehörte sie dem Deutschen Bundestag an und war Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Zuletzt führte sie die SPD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz und prägte dort sozial- und arbeitsmarktpolitische Schwerpunkte.

Im Mittelpunkt der Arbeit des MASFFJ stehen die Weiterentwicklung guter Arbeitsbedingungen, die Stärkung der Tarifbindung sowie die Sicherung von Fachkräften in einer sich wandelnden Arbeitswelt. Weitere Schwerpunkte sind die Unterstützung von Familien, die Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie der Ausbau verlässlicher sozialer Strukturen.

Darüber hinaus wird das Ministerium Maßnahmen gegen Armut und soziale Ausgrenzung weiterentwickeln, soziale Teilhabe stärken und den Gewaltschutz ausbauen. Auch Inklusion und gleichberechtigte Teilhabe bleiben zentrale Handlungsfelder.

Zur Staatssekretärin im MASFFJ wurde die Landtagsabgeordnete Kathrin Anklam-Trapp ernannt. Die gelernte Krankenschwester gehört dem Landtag Rheinland-Pfalz seit 2006 an. Sie war unter anderem stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion und zuletzt Vizepräsidentin des Landtags Rheinland-Pfalz.

„Die Ernennung zur Staatssekretärin ist für mich Ehre und Verpflichtung zugleich. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ministerin Bätzing-Lichtenthäler die sozialpolitischen Vorhaben der Landesregierung engagiert voranzubringen und für die Menschen in Rheinland-Pfalz zu arbeiten“, sagte Anklam-Trapp.