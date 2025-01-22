ANNWEILER – Versuchtes Tötungsdelikt in Annweiler am Trifels – Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Dienstagabend, 28. Oktober 2025, gegen 18 Uhr, geriet eine 44-Jährige mit ihrem 43-jährigen Ehemann zu Hause in Streit. Im Verlauf des Streites verletzte die Frau ihren Mann mit einem Küchenmesser. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und konnte sich zu Nachbarn flüchten. Er musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Derzeit besteht keine Lebensgefahr. Die 44-Jährige konnte durch alarmierte Polizeikräfte widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Sie wurde am Mittwoch, 29. Oktober 2025, dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Die Frau wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Quelle Polizei