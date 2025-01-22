ANNWEILER – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 10 bei Annweiler

Am 21. November 2025, gegen 13.55 Uhr befuhr ein 60-jähriger LKW Fahrer die B 10 in Fahrtrichtung Landau, hinter dem LKW befand sich ein Anhänger (Gliederzug). Der LKW-Fahrer kam, ca. 500 Meter nach der Auffahrt Albersweiler, nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Dessen 73-jährige Fahrerin, sowie der LKW-Fahrer wurden verletzt und zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 55.000 Euro. Die B 10 war für drei Stunden in beide Richtungen gesperrt, es kam zu erheblichen Rückstaus. Quelle Polizei