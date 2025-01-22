ANHAUSEN – Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz des Netto-Marktes in Anhausen

Mittwoch, 05.08.2026, gegen 07:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Anhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren Pkw ordnungsgemäß in einer Parklücke in Queraufstellung abgestellt. Links daneben parkte ein Transporter mit Anhänger. Beim Ausfahren aus der Parklücke kollidierte der Fahrer des Gespanns mit dem Anhänger gegen die geöffnete Fahrertür des Pkw der Geschädigten. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei