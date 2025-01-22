ANHAUSEN – Alkoholisierter und berauschter Fahrzeugführer in Anhausen

Am 23. August 2025 gegen 11:50 Uhr ist der Polizeiinspektion Straßenhaus gemeldet worden, dass auf einem Feldweg bei Anhausen ein VW Golf geparkt steht. Im Fahrzeug befände sich eine männliche Person, die alkoholisiert sei. Die Beamten konnten wenig später den 22-jährigen Fahrzeughalter im PKW antreffen. Bei ihm wurden eine leichte Alkoholisierung sowie eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Die Durchsuchung des Fahrzeuges führte zum Auffinden von Methamphetamin. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und es sind mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Quelle: Polizei