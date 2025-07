ANDERNACH – Wohnhausbrand in Andernach

Gegen 17:50 Uhr wurde am 17. Juli ein Wohnhausbrand in der Koblenzer Straße in 56626 Andernach gemeldet. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen. Durch den Brand wurden drei Personen leicht verletzt. Hierbei handelt es sich um Bewohner des Mehrfamilienhauses, die die Rauchgase des Brandes eingeatmet haben. Die Sachschadenshöhe wird derzeit auf einen mittleren, fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Weiteres werden die Ermittlungen ergeben. Während der Brandbekämpfung war die Koblenzer Straße im Bereich des Brandortes für etwa 1 Stunde komplett gesperrt. Es kam jedoch nur zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Andernach, der Rettungsdienst und die Polizei. Quelle Polizei