ANDERNACH – Verkehrsunfall auf der B 9 Andernach Fahrtrichtung B 256 Neuwied

Am 19.02.2026 gegen 09:08 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Abfahrtbereich der B 9 in Fahrtrichtung B 256 Neuwied. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 30-jährige Fahrzeugführerin die B 9 in Fahrtrichtung Bonn von Koblenz aus kommend und beabsichtigte die B 9 in Fahrtrichtung B 256 Neuwied zu verlassen. Im Abfahrtsbereich geriet die Fahrzeugführerin in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war für etwa eine Stunde gesperrt. Quelle Polizei