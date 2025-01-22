ANDERNACH – Verfolgungsfahrt im Bereich der Südhöhe in Andernach

Am 02. September 2025 stellte eine Streife der Polizeiinspektion Andernach gegen 21:54 Uhr einen Pkw im Bereich des Birkenringes in Andernach fest, der durch den Fahrzeugführer mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde. Dieser PKW sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer reagierte in keiner Weise auf die gegebenen Anhaltesignale und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Im Bereich des Rennweges beschleunigte er auf Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Das Fahrzeug konnte schließlich im Bereich Einsteinhof in Andernach gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 1,52 Promille festgestellt. Neben dem Vorwurf der Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich der Fahrer zudem wegen des Vorwurfs eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Quelle: Polizei