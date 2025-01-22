ANDERNACH – Sachbeschädigung am Fahrzeug in Kaltenengers, in der Rheinuferstraße

Sonntag, 07. September 2025, zerkratzte ein Unbekannter zwischen 10.00 Uhr und 14.45 Uhr den PKW des Geschädigten (auffälliger roter Jeep Compass mit weißem Sternenblem) auf der gesamten Beifahrerseite in Kaltenengers in der Rheinuferstraße. Durch die Beschädigung entstand ein hoher Sachschaden. Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen zum Tatzeitpunkt vor Ort wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Andernach unter 02632-9210 zu melden. Quelle Polizei