ANDERNACH – Öffentlichkeitsfahndung nach 73-jähriger Johanna B. aus Andernach

Seit Freitagnachmittag, den 26.06.2026 wird die 73-jährige Johanna B. aus Andernach vermisst. Sie wurde zuletzt am 26.06.2026 gegen 16:00 Uhr im Bereich der Innenstadt von Andernach gesehen. Hinweise auf einen aktuellen Aufenthaltsort liegen nicht vor. Die Fahndungsmaßnahmen dauern an. Frau B. ist nur eingeschränkt orientiert und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Beschreibung: weiblich, ca. 170cm groß, schlanke Statur, graue Haare, blaues T-Shirt; Foto: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6303389. Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Andernach unter Tel.: 02632-9210 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Quelle: Polizei