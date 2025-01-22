ANDERNACH – Kind wurde durch Verkehrsunfall in Andernach verletzt – Verursacher flüchtet

Freitagmorgen, 21. November 2025 gegen 07:40 Uhr kam es in Andernach an der Einmündung Kurt-Schumacher-Straße/Aktienstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein elfjähriges Kind verletzt wurde. Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen übersah der männliche Fahrzeugführer eines weißen Audis beim links abbiegen das elfjährige Kind. Das Kind überquerte mit seinem Fahrrad auf dem eingezeichneten Radweg die Fahrbahn. Das Kind kam aufgrund des Zusammenstoßes mit dem Fahrzeug zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder zum weißen Audi machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Andernach in Verbindung zu setzen. Quelle Polizei