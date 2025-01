ANDERNACH – Diebstahl aus Geschäft in Andernach

Am 16. Januar 2025, gegen 15:13 Uhr, wurde die Polizeidienststelle darüber informiert, dass gerade zwei männliche Täter in einem Andernacher Geschäft mehrere Bekleidungsstücke entwendet hätten. Außerdem habe einer der Täter aus einem offenstehenden Postfahrzeug noch ein Paket entwendet, bevor sie mit einem PKW flüchteten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das flüchtende Fahrzeug im Bereich B 9, Brohl-Lützing festgestellt und angehalten werden. Bei den beiden Tatverdächtigen handelte es sich um einen 42-jährigen und einen 43-jährige aus Düsseldorf. Im Rahmen der Durchsuchung des PKW konnten weitere Gegenstände aufgefunden werden, die ebenfalls aus Straftaten stammen dürften. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Quelle: Polizei