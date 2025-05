ALZEY – Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Alzey schwer verletzt

Dienstagmittag kam es gegen 14:15 Uhr in der Hospitalstraße in Alzey zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 75 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt wurde. Die Frau war gerade dabei die Fahrbahn im Bereich der Tiefgaragenausfahrt zu überqueren, als sie von einem Pkw erfasst wurde. Die Fahrerin des Pkw hatte beim Verlassen der die Tiefgarage die Fußgängerin offenbar übersehen, so dass es zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin auf die Fahrbahn geschleudert und verletzt. So zog sie sich unter anderem eine offene Fraktur im Fuß-/Beinbereich zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Hospitalstraße für knapp 60 Minuten gesperrt werden.

Die Polizei sucht zur Klärung des genauen Unfallhergangs noch Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden. Quelle: Polizei