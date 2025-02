ALTENKIRCHEN – Zwei bedeutende Dienstjubiläen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Die Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld hatte gleich doppelt Grund zur Freude: Zwei langjährige Mitarbeiterinnen feierten ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Christine Mohr-Graben und Annette Weller blicken jeweils auf stolze 40 Jahre im Dienst der Verbandsgemeinde zurück. Bürgermeister Fred Jüngerich würdigte die Jubilare im Rahmen einer feierlichen Zeremonie, überreichte ihnen eine Dankurkunde sowie ein Geschenk und sprach ihnen seine herzlichsten Glückwünsche aus. In seiner Ansprache betonte er die immense Bedeutung ihres unermüdlichen Einsatzes für die positive Entwicklung der Verbandsgemeindeverwaltung.

Christine Mohr-Graben: 40 Jahre Engagement für die Kinderbetreuung: Christine Mohr-Graben aus Gieleroth begann ihre berufliche Laufbahn 1983 mit einem Anerkennungspraktikum in der Kita

Mehren. Nach ihrer Ausbildung war sie fünf Jahre im Kindergarten Eichelhardt tätig, bevor sie 1990 als Gruppenleiterin in der Kita „Sonnenschein“ in Weyerbusch Verantwortung übernahm. Dort leitete sie zeitweise auch kommissarisch die Einrichtung. 1992 wechselte sie als Gruppenleiterin in die Kita Gieleroth, bevor sie 1994 hier die Leitung des „Spatzennests“ übernahm. Nach einer Elternzeit kehrte sie 2003 als Erzieherin in die Kita Ingelbach zurück, wo sie bis heute mit großem Engagement tätig ist.

Annette Weller: Jahrzehntelange Erfahrung in der Verwaltung: Annette Weller aus Orfgen startete 1982 ihre Ausbildung zur Notargehilfin in Altenkirchen, die sie 1985 erfolgreich abschloss. Anschließend begann sie ihre berufliche Laufbahn als Bürokraft in der Altverbandsgemeinde Altenkirchen. Im selben Jahr wechselte sie in den Fachbereich Verbandsgemeindekasse, wo sie

über viele Jahre hinweg wichtige Aufgaben übernahm. Nach ihrer Elternzeit kehrte sie 2002 als Sachbearbeiterin im Fachbereich Bürgerdienste zur Verwaltung zurück, bevor sie schließlich zur Infothek im Rathaus Altenkirchen wechselte. Dort ist sie bis heute eine geschätzte Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger.

Zusätzlich zu den Glückwünschen des Bürgermeisters überbrachte auch die stellvertretende Personalratsvorsitzende Alexandra Spiegel die Anerkennung und Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen. Mit einem bunten Blumengruß dankte sie den Jubilarinnen für ihr langjähriges Engagement und wünschte ihnen weiterhin viel Erfolg und Freude in ihrer beruflichen Laufbahn.