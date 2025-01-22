ALTENKIRCHEN – Zeit zum Wohlfühlen und Entspannen im Haus Felsenkeller – neuer Kurs ab dem 08. September

„Wundertüte Entspannung | Was sie bewirkt und welche Möglichkeiten wir haben“ heißt das neue Bildungsangebot. Es geht um Techniken und Möglichkeiten einfacher Entspannung.

Welche Möglichkeiten gibt es und wie dienlich sind sie im Alltag, bzw. welchen Nutzen haben sie für Körper & Geist? Einzelne Methoden werden vorgestellt und werden natürlich erprobt und erlebt. Weiterhin geht es darum, wie Klang- und oder Atemtechniken auf Körper, Geist & Seele wirken. Gleichzeitig bietet der Kurs die Möglichkeit, verschiedene Meditationstechniken kennenzulernen und zu erfahren. Auch werden Entspannungs-, Fantasie-, Körper- und Klangreisen angeboten, die mit allen Sinnen erlebt werden dürfen.

Kurzum, dieses Kursangebot ist gleichzeitig Workshop und Kurs, in dem Kenntnisse vermittelt bzw. die eigenen vertieft werden. Es dürfen und sollen Erfahrungen gesammelt werden, die möglicherweise neugierig machen, sich intensiver mit den einzelnen Entspannungsmöglichkeiten zu befassen oder diese intensiver erleben zu wollen. So werden hier erste Grundlagen vermittelt, die im Alltag leicht umsetzbar sind.

An vier Terminen ist das Mitmachen möglich und am Montag, den 08.09. geht es los. Bis zum 29.09., immer von 17 bis 18:30 Uhr finden die Treffen statt und die Gebühr beträgt 64 €.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.