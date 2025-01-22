ALTENKIRCHEN – Yoga hat Tradition im Haus Felsenkeller. Es starten neue Kurse für alle Interessierten

Weil Yoga sehr unterschiedlich sein kann – so unterschiedlich wie Menschen sind – ist vieles nicht eine Frage des Richtig oder Falsch. Eher geht es darum, den richtigen Stil und das richtige Level zu finden, damit man sich fordert, aber nicht überfordert. Das Bildungsteam im Felsenkeller hat daher eine Reihe unterschiedlicher Kurse im Programm. Nun starten die Kurse für die warme Jahreszeit. Für jede/n ist etwas dabei.

Mit „Yoga für Senioren“ gibt es einen Kurs, der im Stehen oder vom Stuhl stattfindet. Das mühelose „Hoch und Runter“ vom Boden wird nicht vorausgesetzt. Ein Kurs findet dienstags statt, ein weiterer donnerstags. So kann auch zeitlich das Passende gewählt werden. Es geht am 25. bzw. 27. Juli los (immer dienstags von 14 bis 15 Uhr) und gegen eine Gebühr von 68 € kann man bei den nun jeweils 6 Terminen dabei sein.

Wer seinem Körper mehr abverlangen oder antrainieren möchte, ist vielleicht im „Vinyasa Yoga für Neugierige“ gut aufgehoben. Es geht darum, neue Bewegungsmuster zu erproben. Die Einheiten bauen leicht auf einander auf, sodass bald vielleicht schon der Kurs „für Fortgeschrittene“ machbar ist. Darin geht es um fortgeschrittenere Asanas, die eine gewisse Vorerfahrung voraussetzen. Die Kurse finden dienstags ab dem 25.08. statt, Neugierige von 18:40 bis 19:55 Uhr und Fortgeschrittene von 20 bis 21:30 Uhr. An den nun 6 Terminen kann man für 76 € (Neugierige) bzw. 84 € (Fortgeschrittene) teilnehmen. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.