ALTENKIRCHEN – Yoga für Senioren – beliebter Kurs im Haus Felsenkeller wird ausgebaut. – Fit und gesund ins hohe Alter – das ist seit längerem das Motto der Yogakurse speziell für Menschen im fortgeschrittenen Lebensalter.

Yoga ist für alle gut und kennt kein Alter. Menschen hingegen altern schon und das ist meist kein angenehmer Prozess. Deswegen ist dieser Yogakurs speziell für Senior*innen (60 plus) gestaltet. In diesen etwas sanfter gestalteten Einheiten, werden wir üben uns zu dehnen, kräftigen, entspannen und dem Atem zu lauschen. Wir erlernen immer neue effektive und hochwirksame Asanas (Körperhaltungen), die dazu beitragen, Lebenskraft, Vitalität, Gesundheit und Lebensfreude zu bewahren und zu steigern.

In diesem Sommer-Kurz-Kurs können Interessierte unkompliziert und in kurzer Zeit einen soliden Einstieg gewinnen. Man kann entscheiden, ob der Dienstag oder der Donnerstag besser in den eigenen Alltag passt. Da dieser Kurs sehr beliebt ist, gibt es nun ein erweitertes Angebot. Für Menschen, die dienstags Zeit haben, wird vom 08.Juli bis zum 29. Juli jeweils von 14 bis 15 Uhr an insgesamt 4 Terminen geübt. Wer lieber den Donnerstag für seine körperliche Konstitution einsetzen möchte, ist ab dem 10. Juli bis zum 31. Juli jeweils von 14 bis 15 Uhr an 4 Terminen eingeladen.

Vielleicht tut es Manchem so gut, dass man Lust auf beide intensiveren Folgekursen bekommt. Da im Sommer insbesondere die Sonne unser Wohlbefinden steigert, wird draußen im „Garten“ des Felsenkellers die Natur in unsere Praxis mit einbezogen. Die Gebühr pro Kurs beträgt 42€.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.