ALTENKIRCHEN – „work in process“ – Die FOS Gestaltung Altenkirchen lädt zur Ausstellung ins Rathaus Altenkirchen ein.

Die Fachoberschule (FOS) Gestaltung der August-Sander-Schule Altenkirchen präsentiert vom 18. Februar bis 20. März 2025 die Ausstellung „work in process“ mit kreativen Arbeiten ihrer Schüler im Rathaus Altenkirchen. Die feierliche Eröffnung fand am Dienstag, 18. Februar, durch Bürgermeister Fred Jüngerich und Schulleiter Gerhard Hein statt. Musikalisch untermalt wurde das Programm von Esther Keller (Querflöte) und Tabea Leder (Klavier), Evita Wall (Geige) und Moussa Varolgil (Klavier).

Bürgermeister Fred Jüngerich hebt die Bedeutung der Fachrichtung Gestaltung für die Region hervor: „Die FOS Gestaltung ist ein großer Gewinn für Altenkirchen. Sie bietet jungen Menschen die Chance, ihre kreativen Talente zu entwickeln und gleichzeitig eine fundierte schulische Ausbildung zu erhalten. Die Ausstellung zeigt eindrucksvoll, wie viel Potenzial in unseren Schülerinnen und Schülern steckt.“

Auch Schulleiter Gerhard Hein betont den hohen Stellenwert praxisnahen Lernens:

„Die enge Verzahnung von Theorie und Praxis macht unsere FOS Gestaltung besonders. Durch Kooperationen mit Betrieben und kulturellen Einrichtungen erhalten unsere Schüler wertvolle Einblicke in kreative Berufsfelder. Die Ausstellung ‚work in process‘ ist ein beeindruckendes Zeugnis ihres Könnens.“

Vielfalt der Gestaltung – Einblicke in die Ausstellung

Fachoberschulkoordinatorin Ursula John erklärt: „Als eine von nur fünf Fachoberschulen für Gestaltung in Rheinland-Pfalz bietet die August-Sander-Schule eine einzigartige Kombination aus Praxis und Theorie. In nur zwei Jahren können Schüler hier die allgemeine Fachhochschulreife erwerben. Die Fachrichtung richtet sich an kreative Köpfe, die ihre Ideen visualisieren und umsetzen möchten – sei es analog oder digital. Durch das gelenkte Praktikum im ersten Jahr erhalten die Schüler wertvolle Einblicke in kreative Berufe der Design- und Medienbranche, der Architektur, oder des Handwerks.“

Die Ausstellung, erläutert Gestaltungslehrerin Katharina Otte-Varolgil, gibt einen Überblick über Techniken mit berufsbildendem Bezug wie Visuelle Kommunikation (Logo eic); Grundrisserstellung und Modellbau, Produktdesign, Skulpturieren, digitale Illustration, Farb-und Formstudien. Gezeigt werden unter anderem:

Heimat(en)“ – Assemblagen auf handgeschöpftem Papier (WPK 10 KuH)

Heldinnen“ – digitale Zeichnungen aus einem Workshop mit Lara Diener (WPK 9 KuH, FOS 11+12)

Dreidimensionale Seifenskulpturen nach Henry Moore und Hans Arp (10/3 BK)

Farb- und Formübungen nach dem Bauhaus-Vorkurs (FOS 11)

Fotografie nach August Sander, Architekturmodelle, Produktdesign, BWL-Businesspläne, Grafikdesign und Malerei (FOS 12)

Fachberichte der FOS 11

Die Ausstellung lädt dazu ein, die kreative Bandbreite der Schüler zu entdecken und sich von ihren Arbeiten inspirieren zu lassen. Weitere Infos zur Fachoberschule (FOS) Gestaltung der August-Sander-Schule Altenkirchen unter: QR-Code einfügen