ALTENKIRCHEN – Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald zu Gast bei der SiegTec GmbH

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs bei der SiegTec GmbH in Mudersbach erhielten die Mitglieder der Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald einen praktischen Einblick in das junge, innovative Unternehmen.

Die SiegTec GmbH blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Zerspanung von Edelstählen, NE-Metallen und Titan zurück und bietet Lösungen für verschiedene Branchen wie Hydrotechnik, Chemieindustrie, Lebensmittelindustrie, Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt sowie Motorsport. Die Geschäftsführer und Mitglieder der Wirtschaftsjunioren, Vincent Lowag sowie Samuel und Joshua Rompf, führten die Teilnehmenden durch die Betriebsräume am Standort Mudersbach und gaben einen detaillierten Überblick über die Entwicklung des Unternehmens. Im Jahr 2023 übernahmen die drei Unternehmer das 36 Jahre alte Traditionsunternehmen Feckler und kürzlich erwarben sie die Lohmann Zerspanungstechnik GmbH & Co. KG aus Werdohl. Die Geschäftsführer berichteten von den Herausforderungen und Chancen seit ihrer Selbstständigkeit und informierten über geplante Projekte am neuen Standort in Werdohl.

„Für uns als junge Unternehmer ist die Mitgliedschaft bei den Wirtschaftsjunioren eine echte Bereicherung. Der Austausch mit der Möglichkeit, voneinander zu lernen, sind essenziell, um innovative Ideen voranzutreiben und die Region wirtschaftlich zu stärken“, meint Vincent Lowag, Geschäftsführer der SiegTec GmbH.

„Der Besuch war eine gute Gelegenheit, mehr über die Arbeitsweise eines innovativen Unternehmens wie der SiegTec GmbH zu erfahren. Für uns als Wirtschaftsjunioren freut es uns natürlich, dass die drei nicht nur den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, sondern auch direkt zu aktiven Mitgliedern der Wirtschaftsjunioren geworden sind“, sagte Frederik Fein, Geschäftsführer der Wirtschaftsjunioren.

Neben dem Einblick in das Unternehmen bot die Veranstaltung auch eine gute Gelegenheit, sich beim anschließenden Get-Together mit anderen Unternehmern auszutauschen und wertvolle Netzwerkkontakte zu knüpfen.

Das nächste Netzwerktreffen der Wirtschaftsjunioren findet am 18. September 2025 bei der ALHO Systembau GmbH in Friesenhagen statt. Merken Sie sich diesen Termin gerne vor. Die Anmeldung ist über die IHK-Homepage (www.ihk.de/koblenz) möglich.