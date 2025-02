ALTENKIRCHEN-WIRGES – Bezirkseinzelmeisterschaften im Schwimmen: DLRG-Ortsgruppe Altenkirchen dominiert das Wettkampfgeschehen

Bei den Bezirksmeisterschaften im Schwimmen der DLRG, am Sonntag, 16. Februar, konnten die Schwimmer der Ortsgruppe Altenkirchen erneut ihre Dominanz unter Beweis stellen. Die Wettkämpfe, die im Schwimmbad in Wirges ausgetragen wurden, zogen eine hohe Zahl an Teilnehmern aus der Ortsgruppe Altenkirchen an, die sich zuvor im November bei den Vereinsmeisterschaften qualifizieren mussten. Neben den Altenkirchener Schwimmern trat lediglich die Ortsgruppe Montabaur mit wenigen Aktiven an, was die Wettkampfdichte deutlich verringert hat. Leider ist es keine Ausnahme, dass nicht mehr Ortsgruppen aus dem Bezirk vertreten sind, was den Wettbewerb zwar etwas dämpfte, aber keinesfalls die Begeisterung.

Trotz dieser geringen Teilnehmerzahl zeigten die Athleten der DLRG-Ortsgruppe Altenkirchen eindrucksvolle Leistungen. In nahezu allen Altersklassen gingen die Titel an die Lokalmatadoren, die in den drei bzw. vier Einzeldisziplinen die Oberhand behielten. Die Schwimmer der Altenkirchener Ortsgruppe zeigten sich bestens vorbereitet und konnten mit einer beeindruckenden Gesamtleistung glänzen.

Besonders hervorzuheben sind die jungen Schwimmer, die in ihren Altersklassen nicht nur den Titel gewannen, sondern auch persönliche Bestzeiten aufstellten. Ihre Trainingsleistung und die Hingabe zum Sport wurden deutlich sichtbar und sorgten bei den mitgereisten Zuschauern für Begeisterung. Die Trainer-innen der Schwimmer ab der Altersklasse 9/10 waren sehr zufrieden.

Trotz des Erfolgs der Altenkirchener Athleten bleibt der Wunsch, dass künftig mehr Ortsgruppen aus dem Bezirk an den Wettkämpfen teilnehmen. Dies würde nicht nur für mehr Konkurrenz sorgen, sondern auch den Teamgeist und die Gemeinschaft unter den Schwimmern fördern. Die einzelnen Ergebnisse und Fotos sind auf unserer Homepage www.dlrg-altenkirchen.de zu finden.

Die DLRG-Ortsgruppe Altenkirchen blickt nun voller Vorfreude auf die kommenden Mannschaftswettkämpfe, die am 30. März in Altenkirchen ausgetragen werden und bleibt ein wichtiger Akteur im Bezirk.