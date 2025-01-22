ALTENKIRCHEN – Willkommensbesuch für Dr. Silvia Ancuta Rai – Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Physiotherapeutin startet in Altenkirchen. Verbandsgemeinde und Kreisstadt heißen sie und ihr Team herzlich willkommen

Dr. Silvia Ancuta Rai – Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Physiotherapeutin mit einem Masterabschluss in Sport und Kinesiologie – hat im Dezember 2025 die Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie von Dr. Ullmer übernommen und führt sie seitdem in der Kreisstadt Altenkirchen weiter. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz verbindet Dr. Rai psychotherapeutische Behandlung mit bewegungstherapeutischen Elementen, um Körper und Seele gleichermaßen zu stärken.

Im Rahmen eines offiziellen Willkommensbesuchs begrüßten Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Markus Trepper, Erster Beigeordneter der Kreisstadt Altenkirchen in Vertretung von Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz, sowie die Verwaltungsmitarbeiterin Rebecca Seuser und Citymanagerin Anna Laux Dr. Silvia Ancuta Rai herzlich.

„Die nahtlose Weiterführung der Praxis ist ein bedeutender Schritt für die gesundheitliche Versorgung in unserer Verbandsgemeinde und in der Kreisstadt Altenkirchen“, betonte Bürgermeister Jüngerich. „Dr. Rai bringt hohe fachliche Kompetenz und wertvolle regionale Erfahrung mit.“

Dr. Rai lebt mit ihrer Familie im Westerwald in Dierdorf und ist der Region seit vielen Jahren verbunden. Altenkirchen kennt sie aus ihrer früheren Tätigkeit als Klinikleitung der Frauensuchtklinik vor Ort. In ihrer Arbeit verfolgt sie einen ganzheitlichen Ansatz, der seelische Gesundheit und körperliche Stabilität miteinander verbindet. Bewegung und psychische Balance versteht sie als untrennbare Einheit in einem nachhaltigen Therapieprozess.

Auch Markus Trepper, Erster Beigeordneter der Kreisstadt Altenkirchen, begrüßte Dr. Rai herzlich: „Im Namen des Stadtrats und von Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz heißen wir Dr. Silvia Ancuta Rai herzlich willkommen. Mit ihrem fachlichen Know-how und ihrem ganzheitlichen Ansatz stärkt sie die psychische und körperliche Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger nachhaltig.“

„Ich freue mich sehr über die herzliche Aufnahme und darauf, die Menschen in Altenkirchen langfristig begleiten zu dürfen. Körper und Seele gemeinsam zu stärken, ist für mich ein zentraler Bestandteil moderner Therapie“, so Dr. Rai.

Die Praxisübernahme wurde durch die finanzielle Unterstützung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und der Kreisstadt Altenkirchen sowie durch Fördermittel der Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz begleitet.

Unterstützt wird Dr. Rai von ihrem Team durch Frau Asbach und Frau Sonnenschein, die zu einem strukturierten Praxisablauf und einer vertrauensvollen Atmosphäre beitragen. Shivram Rai komplettiert das Team als Praxismanager, insbesondere die organisatorische Steuerung sowie die strategische Entwicklung der Praxis.

Abschließend wünschten die Vertreter von Verbandsgemeinde und Kreisstadt Dr. Rai und ihrem Team viel Erfolg und gutes Gelingen für die Zukunft der Praxis.