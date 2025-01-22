ALTENKIRCHEN. „Wie funktioniert Demokratie in Deutschland“?

„Wie funktioniert Demokratie in Deutschland“? Dies ist eine der Fragen, die man derzeit in dem Omnibus am Marktplatz sowie am Donnerstag auf dem Schlossplatz in Altenkirchen diskutieren kann. Der Bus mit Werner an Bord quert durch Deutschland. Einmalig war er in Istanbul.

Werner ist ein Original, gelernter Industriekaufmann, aber immer bemüht, in Richtung Kinderbetreuung unterwegs zu sein. Was möchte Werner? Dieser Frage gingen wir in einem Gespräch mit ihm nach. Direkte Demokratie sei die Möglichkeit der unmittelbaren Gesetzgebung durch das Volk. Freie Menschen müssten über die Belange ihres Gemeinwesens selbst bestimmen können, so einige seiner Aussagen.

Der Omnibus für direkte Demokratie in Deutschland ist ein selbstverwaltetes kulturelles Unternehmen, gemeinnützig und im Handelsregister Essen eintragen. Werner ist es wichtig, dass man als Bürgerinitiative unabhängig von politischen Parteien arbeitet. Es gibt keine Lobby und keine Zielgruppe. Man wendet sich friedfertig und unverdrossen an alle Menschen.

Der Bus könne nur fahren, weil seine Erscheinung immer wieder Menschen tief berühre, freut sich Werner. Es würden finanzielle Beiträge durch Sponsoren geleistet, die es ihm erlauben wieder zu tanken. Solche Spender verstehen, dass der Omnibus ein gemeinschaftlicher Organismus ist. Seit Herbst 2000 ist man im ganzen Land unterwegs. Werner sieht seine Arbeit als ein Wunder. Gebürtig stammt er aus Bochum.

Das gemeinnützige Unternehmen Omnibus existiert bereits seit über 30 Jahren. Werner erinnert sich, dass Regelungen bezüglich der Demokratie oft mit gesetzlichen Hürden für Volksbegehren sowie Volksentscheide verbunden sind. Werner setzt sich für faire und anwendungsfreundliche Abstimmungsregelungen ein. Erfolge wurden 1995 in Bayern, drei Jahre später in Hamburg und 2001 sowie 2008 in Thüringen gefeiert. Das politische Klima hat sich in diesen Regionen seither verändert, stellt der 76-Jährige fest. Aktiv werden ist etwas, was Werner am Herzen liegt. Er weißt darauf hin, dass man den Bus in Städte einladen kann. Kontakt ist über die E-Mail-Adresse info@omnibus.org möglich. (Werner Klak) Fotos: Werner Klak