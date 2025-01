ALTENKIRCHEN – What a wonderful …..Chor-Konzert in Altenkirchen

ALTENKIRCHEN – What a wonderful …..Chor-Konzert – Der Chor canto al dente aus Weyerbusch begeistert mit bekannten Filmhits voller Emotionen und Gemeinschaft

Nach viereinhalb Monaten intensiver Probenarbeit fand das mit Spannung erwartete Chorkonzert in der Christuskirche in Altenkirchen statt – ein bewegender Abschluss eines außergewöhnlichen Chorprojekts zum Thema Filmhits. Mehr als 20 zusätzliche Sängerinnen und Sänger schlossen sich dem Chor an, um gemeinsam ein unvergessliches musikalisches Erlebnis zu schaffen.

Das Projekt wurde durch das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Altenkirchen gefördert. Die Schirmherrschaft übernahm Bürgermeister Ralf Lindenpütz, der in seiner Begrüßung die Bedeutung von Kultur hervorhob und für das Jahr 2025 die neue Konzertsaison in der Christuskirche eröffnete.

Von der ersten Probe an entwickelte sich eine besondere Gemeinschaft. Die intensive Zusammenarbeit, das gemeinsame Üben und die geteilte Begeisterung für die Musik führten nicht nur zu einer beeindruckenden gesanglichen Harmonie, sondern auch zu einem spürbaren Zusammenhalt. Diese wundervolle Energie übertrug sich unmittelbar auf das Publikum, das sich in der voll besetzten Kirche von den Klängen mitreißen ließ.

Bereits beim Eintreten wurden die Gäste durch die vielen Kinoplakate und originelle Dekoration thematisch eingestimmt. Die Moderatoren Bianca Marenbach, Volker Bäumel und Simona Steffen begleiteten das Programm mit Informationen und zu den Titeln und teilten ihre Begeisterung für das Projekt.

Michael Sauerwald bewies als Chorleiter und Dirigent erneut sein Talent, Harmonien zu erzeugen. Die mehr als 40 Sängerinnen und Sänger unterstützt von einer eigens für den Abend zusammengestellten Band, zeigten eindrucksvoll, wie Musik Brücken zwischen den Generationen schlagen kann: Von den jüngsten bis hin zu den ältesten Zuhörern erlebten alle einen Abend voller Emotionen und Gänsehautmoment, der mit einem gemeinsamen Abschlusslied von Publikum, Chor und Band alle miteinander verband.

Gerade in einer Zeit, in der oft negative Nachrichten dominieren, setzte dieses Konzert ein positives Zeichen. Es zeigte, wie bereichernd es sein kann, sich in einer Gruppe zu engagieren – für den Einzelnen und für unsere Gesellschaft als Ganzes. Der Applaus am Ende des Abends war nicht nur eine Anerkennung für die musikalische Leistung, sondern auch für die spürbare Botschaft: Gemeinsames Singen verbindet, schenkt Freude und Mut.

Mit diesem erfolgreichen Konzert endet ein Chorprojekt, das viele begeistert und inspiriert hat – und vielleicht sogar den Grundstein für weitere musikalische Abenteuer gelegt hat.