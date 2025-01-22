ALTENKIRCHEN – „Weltklassik am Klavier“: Rubén Russo hat den Frühling im Gepäck

„Ein Frühlingsritual – die Freude des Neubeginns!““ ist der Titel des nächsten Konzerts in der Reihe „Weltklassik am Klavier“ im Altenkirchener Kreishaus. Der in Spanien geborene Pianist Rubén Russo gastiert dort am 15. März mit Werken von Maurice Ravel, Frédéric Chopin, Igor Stravinsky und Mily Balakirev. Ursprünglich war für den Konzerttermin die Italienerin Maria Pia Vetro als Solistin angekündigt, sie musste jedoch absagen.

„Der Winter ist immer ein bisschen wie ein Abschiednehmen. Die Natur kommt in ein inneres Gleichgewicht. Dafür ist die Freude über das Erwachen jedes Mal umso größer und intensiver“, sagt der Pianist mit Blick auf das bevorstehende Konzert. Er erwartet eine „Atmosphäre der sprudelnden, neuen Energie und sanfte Harmonie der jugendlichen Natur.“ Rubén Russo wurde 1997 in Madrid geboren. Schon als Sechsjähriger besuchte er die Musikschule Pinzón, um Klavier zu lernen. Es folgte der Besuch renommierter Musikhochschulen in Madrid. Derzeit studiert er an der Internationalen Musikakademie Anton Rubinstein in Düsseldorf und am Konservatorium L.V. Beethoven in den Niederlanden.

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Foto: Rubén Russo ist am 15. März zu Gast bei „Weltklassik am Klavier“. (Foto: Rubén Russo privat)