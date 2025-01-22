ALTENKIRCHEN – „Weltklassik am Klavier“ lockt mit den Klängen der Natur

Am Sonntag, 19. April, findet die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ ihre Fortsetzung im Altenkirchener Kreishaus. Mikhail Mordvinov nimmt dann Platz am Steinway-Flügel der Kreisverwaltung. Der Titel seines Programms: „Auf verwachsenem Pfade – Klänge der Natur und Erinnerung“. Werke von Franz Schubert, Béla Bartók und Leos Janáček füllen diesen Titel mit Leben, wie der Pianist selbst erläutert: „Schuberts ‚Moments Musicaux‘ sind poetische Miniaturen, die flüchtige Stimmungen und innere Empfindungen einfangen. Sie wirken wie musikalische Tagebucheinträge, die zwischen Melancholie und tänzerischer Leichtigkeit schwanken. Bartóks ‚Im Freien‘ verbindet Naturklänge mit volkstümlichen Rhythmen und experimentellen Klangeffekten, um Naturerlebnisse eindrucksvoll nachzuzeichnen. Janáčeks ‚Auf verwachsenem Pfade‘ ist von Kindheitserinnerungen, Naturbildern und tiefen Emotionen inspiriert. Alle Werke eint die Idee, Natur und menschliche Empfindungen in Musik zu verwandeln.“

Mikhail Mordvinov, geboren 1977, zählt zu den bedeutendsten Pianisten seiner Generation. Er ist Absolvent der Moskauer Gnessin-Akademie und studierte später an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Das Publikum schätzt die Innigkeit und Vitalität seines Spiels, echte Leidenschaft und edlen Geschmack, virtuoses Können und die Reife seiner Interpretationen, die ihm bereits zahlreiche Auszeichnungen beschert haben. Das Repertoire des in Berlin lebenden Pianisten reicht von der Barockmusik bis zur Musik des 20. Jahrhunderts. Besondere Interessen liegen im Bereich Neue Musik. So hat er mehrere Werke des in Berlin lebenden Komponisten Chris Newman uraufgeführt und aufgenommen.

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen: www.weltklassik.de