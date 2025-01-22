ALTENKIRCHEN – „Weltklassik am Klavier“ am 23.November: Walzer des Lebens

Die nächste Veranstaltung der Konzert-Reihe „Weltklassik am Klavier“ im Altenkirchener Kreishaus trägt die Überschrift „Walzer des Lebens – eine Symphonie der Romantik“. Am Sonntag, 23. November, gastiert dazu Rubén Russo mit Werken von Carl-Maria von Weber, Frédéric Chopin, Enrique Granados, Sergey Rachmaninov, Claude Debussy, Franz Liszt und Maurice Ravel. Auch eine Eigenkomposition hat er im Gepäck.

Rubén Russo, Geburtsjahrgang 1997, begann im Alter von sechs Jahren mit der Klavierausbildung. Der Spanier besuchte die Musikhochschulen „Federico Moreno Torroba“ und „Alfonso X el Sabio“ in Madrid. Derzeit studiert er an der Internationalen Musikakademie „Anton Rubinstein“ in Düsseldorf und am Konservatorium „L.V. Beethoven“ in den Niederlanden unter der Leitung von Professor Gabrielle Leporatti.

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Ein Hinweis: Das Konzert war im „Weltklassik“-Jahreskalender für den 16. November angekündigt, wurde aber dann auf den 23. November verlegt. ● Weitere Informationen: www.weltklassik.de