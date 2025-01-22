ALTENKIRCHEN – Weitere Graduierungen erreicht!

Neue Gürtel – neue sichtbare Leistungssteigerungen für jeden Absolventen. Immer wieder neue Anreize und Herausforderungen verlangen den Taekwondo-Kämpfern eine stetige Entwicklung ab und gewöhnen sie an die Routine des Weiterkommens. In einer Vielfalt an Prüfungsfächer zeigte jeder Gürtelanwärter seine individuellen Stärken, stellte sich seinen Schwächen, um diese zu überwinden und meisterte seine jeweilige Prüfung problemlos.

Kup – weiß-gelb: Adrian Spitz, Arya Gözler, Henri Weber, Fiete Stephan, Nikita Schatt, Leon Weibert, Ryan Asbeck, Hila Samim Kup – gelb: Luey Ben Azouz, Nikita Schatt, Ida Nora Nordt, Isna Kaya, Seminar Kaya, John Koshy Kup – gelb-grün: Ilan Kraft Kup – grün: Maira Sand, Zoey Nedic Kup – grün-blau: Jyoyash Shrestha Kup – blau-rot: Amely Kuznecova Kup – rot-schwarz: Noah Shady

