ALTENKIRCHEN – Wegen Softwareumstellung – KFZ-Zulassungsstellen in Altenkirchen und Kirchen zeitweise geschlossen

Die KFZ-Zulassungsstellen in Altenkirchen und Kirchen müssen aufgrund der landesweiten Einführung einer neuen Software an mehreren Tagen schließen. Die Umstellung erfordert umfassende Schulungen aller Mitarbeiter sowie die technische Migration des Systems. Dies hat an folgenden Tagen Auswirkungen auf den Publikumsverkehr:

Mittwoch, 15. Oktober: geschlossen ab 11.30 Uhr, nachmittags keine Termine

• Donnerstag, 16. Oktober: ganztägige geschlossen Freitag, 17. Oktober: Zulassung nur mit Termin (online: www.kreis-ak.de)

Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis und empfiehlt allen Kunden der KFZ-Zulassungen, bei der Planung ihrer Termine diese Schließungen zu berücksichtigen und sich auf mögliche längere Bearbeitungszeiten nach der Wiedereröffnung vorzubereiten, da sich die Abläufe erst wieder einspielen müssen.