ALTENKIRCHEN – Von Olympia-Coaches und Olympioniken gelernt

Acht Leistungsträger von SPORTING Taekwondo nahmen die sich in nicht zu weiter Entfernung ergebene Chance an, in Düsseldorf unter Nationaltrainern von Frankreich, Deutschland oder der Türkei, als auch unter Weltmeistern und Olympioniken zu trainieren. An vier intensiven Tagen wurden technisch-taktische Raffinessen und Feinheiten mit teilweise der Weltspitze an Trainingspartnern gelehrt und optimiert.

Mit dabei waren die deutschen Meisterschaftsmedallisten Sang Do Duc, Fabian Kruppa und Noah Shady, Thüringer-Pokal-Gewinnerin und Nummer Eins der Deutschen Rangliste 2024 Ronja Maria Jungbluth, die beiden Rheinland-Pfalz-Pokal-Sieger Maik Schulz und Silas Anel-Fernandez, außerdem die erfolgreichen Perspektivsportler Julia Schwarz und Jonas Yagop.

Die Teilnahme und das erlernte Wissen wurden als Bereicherung verbucht und sollen in das ohnehin bereits erfolgreiche Training eingepflegt werden.