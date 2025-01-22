ALTENKIRCHEN – Von Känguru bis Elefant – Tierische Klänge im Konzert

Känguru, Elefant und sogar Ameisen standen im Mittelpunkt der musikalischen Geschichte, die die Schülerinnen und Schüler des Fachbereichs Streichinstrumente der Kreismusikschule Altenkirchen jetzt bei einem Konzert in der Christuskirche Altenkirchen präsentierten.

Mit viel Fantasie und Spielfreude ließen die jungen Musikerinnen und Musiker die Tiere klanglich lebendig werden. Leichte, federnde Melodien zeichneten das Hüpfen eines Kängurus nach, während kräftige, tiefe Töne den schweren Schritt eines Elefanten widerspiegelten. Flinke Läufe in den Streichern stellten das geschäftige Treiben der Ameisen dar.

Die spannende Geschichte verband die einzelnen Musikstücke zu einem lebendigen Gesamterlebnis für Kinder und Erwachsene. Erzählerin Esther Hanna Hucks führte anschaulich durch das Programm und sorgte gemeinsam mit den jungen Instrumentalistinnen und Instrumentalisten für eine mitreißende Atmosphäre.

Unter der Leitung von Sigrid Schneider, Christina Haubrich, Natalia Kasakova, Christian Wagner, Jennifer Wall und Ernst Wagner hatten die Schülerinnen und Schüler eine abwechslungsreiche musikalische Geschichte einstudiert, die Kinder wie Erwachsene gleichermaßen in ihren Bann zog.

Das Publikum dankte den Mitwirkenden am Ende mit lang anhaltendem Applaus für ein fantasievolles und gelungenes Konzert.