ALTENKIRCHEN – Viertägiger Leistungslehrgang in Dachau

Die SPORTING-Top-Athleten Jan Wiedemann und Sang Do Duc (Medaillen auf Deutschen Meisterschaften, Kampfgewinne und Medaillen auf Weltturnieren, Bundesranglistenerstplatzierungen, etc.) nahmen an dem renommierten Winterlehrgang in Dachau statt, welcher immer „zwischen den Jahren“ stattfindet und zwei Trainingseinheiten täglich bietet. Mit Trainingspartnern aus Italien, Tschechien, Nordmazedonien und vielen anderen Nationen stellte das Wintercamp wieder ein optimales Klientel an Sparringspartnern dar und bot einen qualitativ enormen Austausch unter Gleichgesinnten im Leistungssport. Nationalmannschaftstrainer aus Deutschland, der Ukraine, der Türkei, Belgien, Frankreich und Ungarn brachten neben ihrer Referentenkompetenz auch eigene Sportler mit, um den Rahmen zu erweitern.

Auch Wiedemann und Do stellten ihr Können und ihre Erfahrung hier unter Beweis, brachten sich somit ein und lernten eine Menge an neuen taktischen und psychologischen Raffinessen, genossen außerdem reziprok zu ihren Gegnern und Trainingspartnern das hohe Niveau untereinander.

Sie kamen geschult zurück und lassen die gewonnenen Eindrücke in den Verein mit einfließen. Infos zum Anfängertraining erhält man unter: 016094504797 www.sporting-taekwondo.de