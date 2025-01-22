ALTENKIRCHEN – Versuchter Einbruchsdiebstahl in Schulzentrum in Altenkirchen

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 09. November 2025, 18.00 Uhr, und Montagmorgen, 10. November 2025, 07.00 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Nebengebäude des Schulzentrums Glockenspitze in Altenkirchen einzubrechen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei gelangten die Personen nicht in das Gebäude. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle Polizei