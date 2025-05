ALTENKIRCHEN – Versuchter Einbruch in Autoschilder-Shop in Altenkirchen

In der Zeit zwischen Freitagmittag, 16. Mai 2025, 12.00 Uhr, und Montagmorgen,Mai 2025, 07.50 Uhr, kam es in Altenkirchen, in der Rathausstraße, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei beabsichtigten Unbekannte in das Gebäude eines Autoschilder-Shops zu gelangen. Der Versuch schlug fehl, jedoch entstand am Gebäude nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle Polizei