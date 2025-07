ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in Altenkirchen

Montag, 30. Juni 2025, ereignete sich in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 10.00 Uhr im Verbindungsweg in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei beschädigte ein Fahrzeugführer, vermutlich beim Vorbeifahren, einen, am Fahrbahnrand abgestellten BMW. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle Polizei