ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in Altenkirchen

Zwischen Mittwochmorgen, 21. Mai 2025, 07.30 Uhr, und Donnerstagmittag, 22. Mai 2025, 14.00 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei beschädigte ein Unbekannter in der Straße In den Gärten einen Zaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle Polizei