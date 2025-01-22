ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln in Altenkirchen

Am 13. November 2025 gegen 07:30 Uhr kam es in der Quengelstraße in Altenkirchen zu einem Verkehrsunfall am Fußgängerüberweg. Ein PKW musste dort verkehrsbedingt warten, was der hinter ihm befindliche Fahrzeugführer mit seinem PKW zu spät bemerkte und beim Bremsen zusätzlich von der Bremse rutschte. Am PKW des Unfallverursachers entstand einen Totalschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen drogentypische Auffallerscheinungen bei dem 32-jährigen Fahrzeugführer feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht, woraufhin ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Unfallverursacher hat sich nun einem entsprechenden Ermittlungsverfahren zu stellen. Quelle Polizei