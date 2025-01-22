ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall in Altenkirchen

Montag, 08. Dezember 2025, gegen 07.55 Uhr, ereignete sich in der Wiedstraße in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei kollidierte eine 60-jährige Pkw-Fahrerin mit einer Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn auf einem Fußgängerüberweg querte. Die 29-jährige Fußgängerin erlitt Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden. Quelle Polizei