ALTENKIRCHEN – Vergünstigung für Senioren am 05. Oktober 2025 im KulturSalon Stadthalle

Ein engagierter Vorstoß des Seniorenbeirats der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zeigt Wirkung: Achim und Heike Gelhaar, beide Mitglieder des Seniorenbeirats, haben sich erfolgreich für einen Seniorenrabatt bei Kulturveranstaltungen eingesetzt.

In einem Gespräch mit Helmut Nöllgen, Geschäftsführer des Kultur- und Jugendkulturbüros, wurde die Frage aufgeworfen, warum Seniorinnen bislang keine Ermäßigung erhalten, während Schülerinnen, Studierende und FSJler bereits von vergünstigten Eintrittspreisen profitieren. Nöllgen zeigte sich offen und räumte ein, diesen Aspekt bisher nicht bedacht zu haben. Er reagierte prompt: Für das Theaterstück „Der Dritte Mann“ am Sonntag, 5. Oktober im Kultur Salon der Stadthalle Altenkirchen wird nun ein exklusiver Vorverkaufsrabatt für Senioren ab 63 Jahren angeboten.

Der reguläre Eintrittspreis von 29 € wird für berechtigte Personen auf 22 € reduziert – allerdings ausschließlich im Vorverkauf und direkt im Kulturbüro (Marktstraße 30, 57610 Altenkirchen, geöffnet Montag bis Freitag von 9:00 bis 15:00 Uhr). Online oder an der Abendkasse kann der Rabatt aus organisatorischen Gründen nicht gewährt werden.

Der Seniorenbeirat sieht diesen Schritt als wichtigen ersten Erfolg und plant, im kommenden Jahr mit dem Kulturbüro weiter zu verhandeln. Ziel ist es, den Seniorenrabatt auf alle Veranstaltungen auszuweiten und ihn sichtbar in den Ankündigungsbroschüren zu verankern. „Es ist ein schönes Zeichen der Wertschätzung gegenüber älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern und ein gelungener Auftakt für weitere gemeinsame Initiativen“, so Achim Gelhaar im Namen des Seniorenbeirats.